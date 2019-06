Mascalucia, al via la settima edizione dell'evento green "Dove fiorisce la Jacaranda"

Arte, cultura, ambiente e paesaggio nel Grande giardino italiano di Villa Trinità. Torna per la settima edizione, "Dove fiorisce la Jacaranda", la manifestazione più green dell’anno, ideata da Salvatore Bonajuto per promuovere il territorio, trasformando la propria casa in una vera e propria fucina di estro e creatività.

Il prossimo 15 e 16 giugno, dalle 10 alle 20, il giardino di Villa Trinità diventerà ancora una volta un grande museo a cielo aperto, palcoscenico straordinario nel quale si “sfideranno” artisti e scultori di diversa provenienza. All’inaugurazione, in programma il 15 giugno alle ore 10,00, saranno presenti, oltre ai padroni di casa, Salvatore e Marina Bonajuto, e agli artisti che animeranno l’evento, tra cui Salvo Ligama e Mariano Vasselai, il sindaco di Mascalucia, Vincenzo Magra, Maria Licata, capodelegazione del FAI di Catania e Nunzio Condorelli Caff, rappresentante di SiciliAntica, associazione culturale di volontariato, dal carattere regionale, che da oltre vent’anni anni opera nel territorio siciliano con numerose sedi dislocate in tutta l’Isola.

Focus dell’edizione 2019 è il legno, inteso sia come materiale unico, elegante, ecosostenibile e dai mille usi, che come materia grezza da forgiare, soggetto e oggetto di arte. Materiale vivo che prende forme differenti a seconda delle visioni di chi lo lavora, sarà protagonista assoluto del contest tra artisti siciliani e artisti trentini. La settima edizione di "Dove fiorisce la Jacaranda" sarà dedicata dunque a uno dei doni più preziosi che la natura ha messo a disposizione dell’uomo e della sua sapienza: il legno, versatile e dagli infiniti usi, trova la sua sublimazione sia come elemento d’arte che di arredo, rispettando l’ambiente e la sostenibilità.

Saranno le mani sapienti di artisti di fama internazionale a trasformarlo, dando vita a opere d’arte e istallazioni di “arte ambientale”, con Marco Nones, Federico Seppi e Salvo Ligama realizzeranno una scultura che resterà esposta all’interno del giardino di Villa Trinità.

La tradizione e l’arte sacra caratterizzerà invece le opere realizzate da Elio Vanzo, Livio e Giorgio Conta (padre e figlio), Nino Trolo, e dal maestro Mariano Vasselai, artista ottantenne molto amico dello scultore vittoriese, Giovanni Conservo, allievo di Marini.

Alcune delle sculture che vedranno la luce durate la settima edizione dell'evento green, troveranno dimora presso la Cappella Bonajuto, importante sito storico, bene della famiglia Bonajuto da secoli, fulcro di interessanti iniziative culturali. Una mostra “in fieri” da Mascalucia al cuore di Catania, che si terrà dal 20 giugno al 19 luglio.

Ma "Dove fiorisce la Jacaranda" è anche mostra mercato. Anche quest’anno la due giorni vedrà la presenza di una selezione di vivaisti che esporranno piante tipiche del giardino mediterraneo, la partecipazione di un “puparo” e di un “cestinaio”, testimoni della sapienza dell’artigianato tradizionale locale. Sarà inoltre possibile ammirare i legni grezzi di noce, ulivo ed acero e la loro trasformazione in elementi di arredo.