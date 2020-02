'Maschere al Museo' al Monastero dei Benedettini

Una nuova, nuovissima avventura attende i bambini del “Piccolo chiassoso, spassoso, club di Officine Culturali”. L’appuntamento è per domenica 23 febbraio alle ore 10:30 al Museo di Archeologia dell’Università di Catania con “Maschere al Museo”.

I giovani partecipanti intraprenderanno un viaggio nel tempo tra le sale del Museo di Archeologia per andare alla scoperta di antiche maschere gorgoniche, mitologiche e teatrali da cui prendere ispirazione per la loro personalissima creazione. Conclusa la fase esplorativa, infatti, si passerà a quella pratica: con tanta fantasia e creatività realizzeranno la maschera da portare a casa come ricordo della mattinata trascorsa tra le sale del Museo di Archeologia.

L’appuntamento è per domenica 23 febbraio alle ore 10:30 presso l'Info-point del Monastero dei Benedettini. Il laboratorio, a cura di Officine Culturali, è rivolto a bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni e sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Per partecipare è necessaria la prenotazione allo 0957102767 – 3349242464.

Il costo del laboratorio è di 7,00€ per l’intero e di 5,00€ ridotto per il secondo figlio/a, possessori di MONASTEROCARD e i figli del personale Unict.I possessori della card KidsTrip possono acquistare l'abbonamento per 4 laboratori a 16,00 €: per maggiori informazioni sulla card KidsTrip info@kidstrip.it.