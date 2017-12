Massimo Ranieri LIVE al Teatro Metropolitan

Massimo Ranieri torna sui palchi dei Teatri con il suo spettacolo “SOGNO E SON DESTO…IN VIAGGIO”, formula vincente – nonché show dei record in tv - in cui riveste magistralmente il duplice ruolo di attore e cantante. Sarà lui ad inaugurare la stagione 2018 di PUNTOEACAPO LIVE, rassegna di concerti organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita: lunedì 15 GENNAIO al Teatro Metropolitan di Catania, ore 21. Per informazioni sui biglietti cliccare sul seguente link.