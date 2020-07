Massimo Ranieri - 'Oggi è un altro giorno' alla Villa Bellini

Massimo Ranieri torna a calcare le scene questa estate con “Sogno e son desto...Oggi è un altro giorno” versione rinnovata del suo applauditissimo show. Un nuovo emozionante viaggio tra interpretazioni cult, canzoni intramontabili, sketch divertenti e racconti inediti racchiusi in uno spettacolo unico, leggero e sofisticato, travolgente e commovente. Nel triplice ruolo di cantante, attore e narratore, Ranieri interpreterà i suoi successi e tutto il meglio del suo repertorio più amato, senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione napoletana, gli omaggi ai grandi sognatori e ai classici del cantautorato italiano, i colpi di teatro umoristico e tante sorprese. Lo spettacolo “Oggi è un altro giorno” sarà impreziosito da “Mia ragione”, l’ultimo emozionante singolo presentato a Sanremo e che anticipa il nuovo album, arrangiato da Gino Vannelli, in uscita il prossimo autunno. Ad accompagnarlo l’Orchestra formata da Flavio Mazzocchi (pianoforte), Andrea Pistilli (chitarra), Pierpaolo Ranieri (basso), Marco Rovinelli (batteria), Donato Sensini (fiati). L’Organizzazione del tour è a cura di Marco De Antoniis. Gli spettacoli inizialmente previsti a: Ragusa (il 18 aprile e rinviato all’8 novembre); Catania (il 14 aprile e rinviato all’11 novembre); Marsala (il 18 aprile e rinviato al 13 novembre) vengono definitivamente confermate e saranno realizzate nelle date di: Catania – 10 agosto (Villa Bellini) Ragusa – 11 agosto (Arena Piazza Libertà) Marsala – 13 agosto (Arena Piazza della Vittoria).

Lo spettacolo di Catania alla Villa Bellini rientra nella prestigiosa programmazione dell’edizione 2020 di Sotto il Vulcano, la rassegna itinerante di spettacoli dal vivo per la valorizzazione del territorio Taormina / Etna - con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita – che vanta una serie di importanti collaborazioni: il Comune di Taormina, il Comune di Catania, il Comune di Zafferana Etnea, l’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, l’Assessorato ai Beni Culturali della Regione Siciliana, il Parco di Naxos e Taormina, Puntoeacapo Srl e il sostegno del Parco dell’Etna, Fipe Confcommercio Sicilia, AAT Associazione albergatori Taormina, Assomusica, Radio studio Centrale. Sotto il Vulcano dal 1999, grazie alla musica dal vivo ha creato un circuito turistico ideale per il pubblico che ama la musica popolare contemporanea ed i suoi cantautori. Lo spettacolo di Catania fa parte anche del ricco calendario della nuova edizione di Catania Summer Fest, a cura del Comune di Catania. Info biglietti: per lo spettacolo di Catania scrivere a raniericatania@puntoeacapo.uno.