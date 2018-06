I Masterpiece tornano a Lettera 82 per fare festa tutti insieme. Un viaggio fra i must della musica pop, dance, reggae con Marco Genovese, Antonio Maglia, Emanuele Rigido, Peppe Amato e Alfio Maglia. Sabato 30 giugno 2018 alle ore 21:30 in piazza dell'Indirizzo 11/14, zona pescheria - Catania. Ingresso libero.