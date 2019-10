'Mastro Don Gesualdo' al Teatro ABC

ENRICO GUARNERI in Mastro Don Gesualdo di Giovanni Verga per la regia di Guglielmo Ferro, inaugura la nuova Stagione al Teatro ABC di Catania. Un evento assolutamente da non perdere. Per info e prenotazioni 333 7781632 095 538188. 2 Novembre 2019 ore 21.00, 3 Novembre 2019 ore 18:00, 8 Novembre 2019 ore 21:00, 9 Novembre 2019 ore 17: 30 e ore 21:00, 10 Novembre 2019 ore 18:00. Ancora disponibili abbonamenti per la stagione 2019 - 2020. Con Francesca Ferro, Rosario Minardi, Ileana Rigano, Rosario Marco Amato, Pietro Barbaro, Giovanni Fontanarosa, Vincenzo Volo, Elisa Franco, Alessandra Falci e Federica Breci. Per l'acquisto dei biglietti cliccare sul seguente link.