Max Pezzali, Nek e Francesco Renga insieme al Pal’Art Hotel di Acireale

Mancano meno di due settimane alla partenza di “Max Nek Renga, il tour”, l’imperdibile tour che vedrà Max Pezzali, Nek e Francesco Renga insieme protagonisti nei palasport delle principali città italiane. In questo tour che si prospetta uno dei più interessanti del 2018, Max, Nek e Renga interpreteranno a tre voci i più grandi successi delle loro straordinarie carriere.

Sullo stesso palco, infatti, si combineranno tre incredibili repertori venticinquennali, colonna sonora di intere generazioni, reinterpretati in versioni inedite e non solo. “Max Nek Renga, il tour” sarà in Sicilia in un’unica data il 3 febbraio ad Acireale, organizzata da Giuseppe Rapisarda Management, e arricchirà il cartellone di eventi previsti nel 2018 al Pal’Art Hotel. In attesa di partire con il tour, i tre Artisti hanno presentato i tre brani “Il mio giorno più bello nel mondo, “Gli anni” e “Fatti avanti amore”, nelle inedite versioni a tre voci, attualmente in rotazione radiofonica. I tre brani sono stati registrati live durante le prove musicali del tour appena concluse, insieme alla super band da 9 elementi che accompagnerà gli artisti in tour.

Sono stati colonna sonora di intere generazioni: Max Pezzali ha venduto oltre 7 milioni di dischi, Nek è l'artista italiano più suonato dalle radio nell'ultimo anno, Francesco Renga ha una carriera caratterizzata da oltre 1850 concerti… e in questo tour si metteranno alla prova ancora una volta! I biglietti per il Pal’Art Hotel di Acireale possono essere acquistati su internet e nel circuito di prevendite abituale: € 75,00 (tribuna numerata I settore), € 70,00 (parterre gold, acquistato esclusivamente su ticketone.it con modalità “ritiro sul luogo dell’evento”), € 49,00 (gradinata non numerata), € 38,00 (parterre in piedi).