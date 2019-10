Remot Workers Catania - Meetup

Giovedì 24 di Ottobre dalle 18:00 alle 21:00 presso Zona3 · Mascalucia, Via Etnea, 328,Mascalucia si terrà il quinto incontro ad ingresso GRATUITO dei Remote Workers Catania. Il Remote Working Catania ha come missione principale quella di parlare delle tematiche relative al lavoro remoto, al fine di far conoscere questa nuova opportunità che questa era ci propone tramite condivisione delle informazioni e dando molto spazio al networking tra i partecipanti.

Questo mese parleremo di: Introduzione al project management e uso di Trello - Andrea Dante Privitera, Growth Hacker presso Specialisti Digitali Project Management and Remote Workers: Key points for success and lead with style - Ana Maiz, Project Manager / Release Manager presso Cerence Inc. Freelance e contratti - Valentina Fiorenza, consulente legale digitale.

Per ulteriori dettagli riferirsi all'evento facebook.Pagina Facebook: https://www.facebook.com/remote.workers.ct/. Facebook Community: https://www.facebook.com/pg/remote.workers.ct/community/. Link All'evento: https://www.facebook.com/events/392536044749325/. Sito Internet: http://www.remoteworkers.it/catania/. Email di contatto: community@remoteworkers.it. Telegram Bot Lavoro da Remoto RWCT: https://t.me/remoteworkers_jobs.