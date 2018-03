Nico Gulino in "Meglio Morir d'amore" alla Sala Harpago

Per la prima volta in concerto nella sua Catania Nico Gulino proporrà il suo nuovo album "Meglio morir d'amore". Nico sarà accompagnato dai Musicisti: Dario Silvia: pianoforte, Salvo Casano: batteria, Gianluca Pantaleo: contrabbasso, Aldo Bertolino: tromba e flicorno, Lorenzo Barbuto: sax. Per l'occasione saranno presenti anche Denis Marino (arrangiamenti) e Toni Carbone (produz.artistica). Info&prenotazioni: 3471984475. A fine concerto le Cantine Patria e La Si Re Banqueteria offriranno un rinfresco.