Un giovane ragazzo con la passione della pittura arriva da una cittadina austriaca ai confini con la Germania a Vienna per tentare l’esame di ammissione all'Accademia di Belle Arti. Squattrinato, infreddolito e costipato, trova rifugio in un dormitorio in cui vivono l’ebreo Lobkowitz e l’ebreo Herzl. Una storia come tante, se non fosse che quel giovane ragazzo altro non è che l’uomo che da lì a qualche anno avrebbe abolito ogni libertà in Germania, causato un conflitto mondiale e ucciso sei milioni di ebrei. Sono queste le premesse di MEIN KAMPF KABARETT, lo spettacolo di Nicola Alberto Orofino con Giovanni Arezzo - Francesco Bernava Egle Doria – Luca Fiorino e Alice Sgroi (prodotto da Mezzaria Teatro) che andrà in scena al Teatro del Canovaccio dal 21 al 23 Febbraio alle ore 21.00 e domenica 24 Febbraio alle ore 18.00 nell'ambito della stagione teatrale 2018/19. MEIN KAMPF di George Tabori è un testo complessissimo, pieno di riferimenti religiosi, storici, intellettuali. MEIN KAMPF di George Tabori è una gigantesca riflessione sul senso della vita e della morte, della storia e della fantasia, della verità e della bugia. Niente è come sembra perché tutto si mischia, tutto si può dire, tutto può accadere. 21-22-23 Febbraio - Ore 21,00. 24 Febbraio - Ore 18,00. Teatro del Canovaccio - Via Gulli, 12 / CATANIA. Info e Prenotazioni 391 4888921 - 347 4755553.