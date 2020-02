Meli LIVE all'Ecs Dogana Club

8 Febbraio 2020 SILVEROOM at Ecs Dogana - Via Dusmet 2, Catania [Palazzo Vecchia Dogana]. Prevendite online: http://bit.ly/MELI8Feb. Prezzo al botteghino: 10€. Fare musica a quest’età non è facile: Alessio Meli, classe 1998, origini siciliane, cantautore notturno, poeta urbano. Debutta nella scena indie italiana con “Niente Da Aggiustare” e con “Capofitto” con la quale riesce a fare più di 900.000 play su Spotify. Il grande seguito lo fa entrare appena un mese dopo l’uscita, nelle playlist “Indie Italia” e “Viral 50- Italia” di Spotify. Dopo un anno di pausa, il nuovo corso assieme a Futura Dischi. Arriva così Cerchi, singolo che ripete il successo di stream dei precedenti. Meli è introspezione, è la timidezza dei vent’anni, quella bella, quella che poi si trasforma in forza. Meli rappresenta la voce dei turbamenti della generazione millennial.