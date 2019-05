La bassista catanese Melissa Petitto in gara per Umbria Jazz

Melissa Petitto sta partecipando al Conad Jazz Contest per potersi esibire sull’importante palco dell’Umbria Jazz che quest’anno vede impegnati Paolo Conte, Snarky Puppy, Alex Britti, Max Gazzè, Gino Paoli e tantissimi artisti internazionali del panorama jazz. Per vincere ha bisogno di voti. Le votazioni si chiudono il 12 giugno e bisogna registrarsi sul sito della manifestazione per dare il proprio contributo. Si possono dare 10 voti consecutivamente cliccando sul cuore grigio. Attualmente è in prima posizione su più di 130 band in gara.