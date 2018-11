Merry Christmas Market in Via Minoriti

MERRY CHRISTMAS MARKET dal 30 novembre al 29 dicembre 2018 in VIA MINORITI, Catania. Il calore del Natale in una splendida cornice cittadina. Artigiani e artisti del nostro territorio vi aspettano per vivere insieme le magiche atmosfere dei tradizionali mercatini del nord Europa. Per i tuoi acquisti di Natale scegli il #MADEINCATANIA degli artigiani Scie Market.