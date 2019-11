Merry Christmas market in via Minoriti

Ritorna quest’anno dal 30 novembre al 28 dicembre, nella storica Via Minoriti di Catania, il mercatino di Natale con le eccellenze dell’artigianato locale. Una selezione di artigiani che fa con passione il proprio lavoro e realizza dei prodotti, piccole testimonianze d’arte, interamente a mano. L’”hand made” è infatti ormai da anni il segno di riconoscimento del Merry Christmas Market. Durante il mercatino natalizio di Via Minoriti sarà possibile conoscere personalmente gli artigiani, scoprire le loro storie e vederli spesso a lavoro. Sono gioielli, addobbi natalizi, prodotti culinari, oggetti realizzati in legno, in feltro, in ceramica e molto altro. Perfette ed originali idee regalo da fare ai propri cari avvolti nella magica atmosfera che solo il Natale può regalare.

Grande novità di quest’anno la Casetta di Babbo Natale! Oltre i numerosi laboratori artistici i bambini potranno scrivere ed imbucare la loro letterina nella cassetta delle lettere di Babbo Natale. Inoltre grandi e piccini potranno scattare divertenti foto ricordo all’interno della Casetta di Babbo Natale con i numerosi e simpaticissimi gadget a tema natalizio messi a disposizione per loro.

Di seguito il programma del Merry Christmas Market con i laboratori artistici a cui è necessario prenotarsi per partecipare.

• Sabato 30 novembre: inaugurazione mercatino

• Domenica 1 dicembre: ore 10:30 la scuola di Tango e Swing "DanzOfficina" si esibirà in una memorabile ed imperdibile performance di Tango Argentino; a seguire ore 11.00 Laboratori artistici creativi per bambini a tema “La renna di marzapane”

• Sabato 7 dicembre: dalle ore 10.00 alle 13.00 laboratorio artistico creativo a tema “Gli addobbi per l’albero”

• Domenica 8 dicembre: dalle ore 10.00 alle 13.00 “Storie creative”, lettura interattiva del racconto “Il lupo che non amava il Natale” con L’Arcipelago delle Storie

• Sabato 14 dicembre: ore 10.00 Spettacolo di clownerie e bolle di sapone “Alla ricerca della Bolla Perduta”; a seguire laboratorio per bambini su prenotazione con MISS MAGIC BUBBLE della Compagnia Joculares di Catania

• Sabato 14 e domenica 15 dicembre: dalle ore 10.00 alle 21.30 momento goloso con la DEGUSTAZIONE di dolci tipici natalizi dell’azienda Diletta Sicilia di Modica

• Domenica 15 dicembre: dalle ore 10.00 alle 13.00 laboratori artistici creativi a tema “La letterina a Babbo Natale”; una volta concluso il laboratorio i bambini potranno imbucare la letterina nell’apposita cassettina di Babbo Natale

• Sabato 21 dicembre: dalle ore 10.00 alle 13.00 laboratori artistici creativi a tema “L’albero di Natale in pasta da zucchero”

• Domenica 22 dicembre: dalle ore 10.00 alle 13.00 laboratorio a tema “Posta per Babbo Natale” creazione di una “lettera speciale” e busta per Babbo Natale

• Mercoledì 25 dicembre: dalle ore 17.30 fino a chiusura Babbo Natale accoglierà tutti i bambini all’interno della casetta per uno scatto fotografico da portare con sé

• Sabato 28 dicembre: dalle ore 10.00 alle 21.00 momento goloso con la DEGUSTAZIONE di dolci tipici natalizi dell’azienda Diletta Sicilia di Modica; ore 21.00 chiusura del mercatino.

