'Mia Martini - Io sono Mia' al cinema Alfieri

MIA MARTINI - IO SONO MIA. Solo martedì 15 e mercoledì 16 gennaio al cinema Alfieri. Un evento imperdibile per tutti i fans della straordinaria Mia Martini. Il biopic su un’artista unica dalla voce inimitabile con Serena Rossi diretta da Riccardo Donna. Ci sono artisti che, come pochi, hanno saputo esprimere lo spirito del proprio tempo e, anzi, persino anticiparne il corso. Tra questi c’è Mia Martini. Un’artista dalla voce unica, con un’esperienza umana scandita da grandi successi e un privato denso di emozioni, sempre in bilico tra crisi esistenziali e traguardi professionali. Una personalità sincera e autentica, che ha saputo tenere testa a pregiudizi emarginanti, che non ha voluto scendere a compromessi, pagando a duro prezzo le proprie scelte artistiche e personali. Ora la sua storia e il racconto del pregiudizio che ha deviato il corso della sua vita arrivano in anteprima al cinema per un evento unico dedicato a tutti coloro che hanno amato la sua voce.

MIA MARTINI - IO SONO MIA. Solo martedì 15 e mercoledì 16 gennaio al cinema Alfieri. Orari spettacoli: 18,30 - 20,45. Genere: biografico, drammatico. Regia: Riccardo Donna. Cast: Serena Rossi, Lucia Mascino, Edoardo Pesce. Prezzo biglietto: € 10 intero; € 8 ridotto over 60 e bambini fino a 12 anni (film evento).