Spettacolo 'Mille miglia lontano' al Monastero dei Benedettini

Venerdì 5 gennaio Pamela Toscano e Angelo D’Agosta, interpreti e autori dell’evento teatrale «Mille Miglia Lontano», condurranno il pubblico attraverso un percorso fatto di storia, ma soprattutto di suggestioni ed emozioni. L’itinerario si svolgerà all’interno del Monastero e della Chiesa, luoghi separati da un’unica porta che sarà aperta al pubblico e condotto sino all’altare in cui l’organo di Donato Del Piano suonerà grazie alle mani esperte di Franco Lazzaro.

«Mille miglia lontano», liberamente tratto dalla novella «Donato del Piano» di Federico De Roberto, è un percorso teatrale scritto per il luogo che lo accoglie: in cui la parola, il gesto e le note sono state pensate per sposarsi con le architetture e le suggestioni del plesso monastico dei Benedettini. Lo spettacolo teatrale si muove dall’ingresso straordinario del Monastero, ricco di luce, fino alla penombra del Chiostro di Levante, della sagrestia e del sacrario; per ritornare alla luce e al candore della Chiesa di San Nicolò.

Lo spettacolo andrà in scena venerdì 5 gennaio con repliche alle ore 19:00 e 21:00. Al mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti le repliche potranno subire delle variazioni. Il numero di posti è limitato ed è dunque necessaria la prenotazione ai numeri 0957102767 | 3349242464. Biglietti: intero 9€ – ridotto Monastero Card 7€ (lo sconto verrà applicato anche ad un accompagnatore del titolare della Card).