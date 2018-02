'M'illumino di meno' al Monastero dei Benedettini

Ritorna anche quest’anno al Monastero il tradizionale appuntamento con “M’illumino di Meno”, giunto ormai alla sua nona edizione: si tratta di una campagna nazionale ideata da Caterpillar, trasmissione radiofonica di Rai Radio2, che promuove una serie di iniziative in tutta Italia con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza ai temi ambientali e, soprattutto, al risparmio energetico. L’edizione 2018 di M’illumino di Meno è dedicata alla bellezza del camminare e dell’andare a piedi con l’obiettivo di raggiungere i 555 milioni di passi, quelli che servono per giungere a piedi la Luna.

Di passi al Monastero dei Benedettini ogni giorno se ne fanno tanti e a quelli dei professori, studenti e visitatori se ne voglio aggiungere anche altri in un evento organizzato da Officine Culturali, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania, insieme a studenti, ex studenti e tirocinanti.

La serata prenderà il via alle 18.30 quando le luci che illuminano il Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena verranno spente per mezz’ora per poi proseguire, alle ore 21.00, con l’inizio vero e proprio dell’evento.

Per l’edizione 2018 faranno da fil rouge della serata i viaggiatori del passato che in diari, note e documenti hanno raccontato l’edificio monastico e, tra lo stupore e la scoperta, si sono immersi nelle avvolgenti architetture dei benedettini catanesi.

I visitatori, nella penombra della sera, attraverseranno lo scalone monumentale, le stanze dell’abate e gli infiniti corridoi: ad accompagnarli nella passeggiata saranno gli studenti che con delle letture daranno voce ai grandi artisti e letterati che hanno conosciuto i Benedettini. Le luci saranno spente, ma ad essere accesi saranno i segna-passi: le guide, alla fine di ogni passeggiata, annoteranno i passi compiuti insieme ai partecipanti a “M’illumino di Meno 2018” che poi saranno sommati a quelli svolti in tutta Italia con l’obiettivo di percorrere i kilometri che ci separano dalla Luna.

Le letture prenderanno il via alle ore 21.00 e proseguiranno fino alle ore 23.00, con inizio ogni mezz’ora. La partecipazione all’iniziativa è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione ai seguenti numeri 0957102767 – 3349242464, tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00.