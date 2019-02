M'illumino di Meno 2019 al Monastero dei Benedettini

Ritorna anche quest’anno al Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena il tradizionale appuntamento con “M’illumino di Meno”, la campagna nazionale ideata da Caterpillar, trasmissione radiofonica di Rai Radio2, che promuove una serie di iniziative in tutta Italia con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza ai temi ambientali e, soprattutto, al risparmio energetico. Per il Monastero dei Benedettini ed Officine Culturali l’edizione 2019 di “M’illumino di Meno” ha qualcosa speciale, infatti il decimo anno consecutivo di adesione all’iniziativa nazionale ricade nel centenario della nascita dell’architetto Giancarlo De Carlo, al quale verrà dedicata l’iniziativa. “Ri-generare” è il tema scelto da Caterpillar per l’edizione 2019: le guide di Officine Culturali vi racconteranno un luogo, il Monastero dei Benedettini, ri-nato grazie all’Università degli Studi di Catania e all’architetto G. De Carlo, e del suo ri-uso contemporaneo animato da studenti, lavoratori e visitatori.

Venerdì 1 marzo a partire dalle 19:30 e fino alle 22:00, con un tour guidato ogni mezz’ora, tra la penombra della sera e le luci delle candele vi accompagneremo alla scoperta del monastero contemporaneo raccontato attraverso gli occhi di Giancarlo De Carlo: l’architetto è riuscito a far convivere nell’ex plesso monastico, in cui la natura è parte integrante dell’architettura, elementi contemporanei donandogli nuova vita. La partecipazione a “M’illumino di Meno” è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione allo 0957102767 – 3349242464, tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:00.