Miracle Queen+Settima Polifonia al Metropolitan

Il 29 Novembre arrivano a Catania i Miracle Queen, la tribute band siciliana dei Queen. Attivi dal 2010 si sono imposti come uno dei migliori e più fedeli tributi alla band iconica di Freddie Mercury. La band si esibisce traendo spunto dai famosissimi live dei Queen come il “live at Wembley”, il “live at the Bowl” e il “live in Rio”. Le loro esibizioni sono ben apprezzate dal mondo queenniano soprattutto per la capacità di rendere omaggio in maniera minuziosa e precisa le magiche atmosfere della band inglese.

Per l'occasione la band sarà supportata dalla SETTIMA POLIFONIA CORO E ARCHI diretta dal Maestro Manrico Signorini, cantante lirico di livello internazionale che ha calcato i palcoscenici più prestigiosi al Mondo. La Corale vanta un curriculum invidiabile per i posti prestigiosi in cui ha cantato (Cappella Palatina, Cattedrale di Palermo e Livorno, e in moltissime Chiese di Palermo per l'attività sacra polifonica). Special guest della serata il soprano Anita Venturi. Per l'acquisto dei biglietti cliccare sul seguente link.