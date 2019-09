'In città senza la mia auto' - Settimana della mobilità sostenibile

A Catania la Settimana europea della mobilità sostenibile. Tra le varie iniziative della Settimana è prevista la chiusura al traffico veicolare dal 16 al 22 settembre delle piazze Dante e Duca di Genova, la giornata “In città senza la mia auto” di domenica 22 settembre, con la realizzazione di ampie isole pedonali nel centro cittadino, dalle 8 alle 14, e nell'area del Lungomare, dalle ore 16 alle 21.30, con la proposta di una serie di attività finalizzate alla riappropriazione dello spazio urbano.

In programma anche l'inaugurazione dell'apertura domenicale della metropolitana che, per l'occasione, nell'intera giornata del 22 settembre prossimo sarà gratuita così come, dalle ore 8 alle 14, il servizio Amt della linea Librino Express e del bike sharing “BiCT” attivo nel parcheggio R1 di via Plebiscito dell’Amt e in piazza Borsellino.