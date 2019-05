Moda, arte e cultura. Madeinmedi - Mediterranean Design & Fashion Week: dal 3 al 9 giugno

Il Madeinmedi - Mediterranean Design & Fashion Week, è pronto a ritornare a Catania, dal 3 al 9 giugno, con un programma ricco di appuntamenti: sfilate, shooting, concorsi per new faces, fashion film, mostre di gioiello e fotografia. E tanto altro ancora. Location inedita per l'edizione 2019 del Madeinmedi è Viagrande Studios (via Francesco Baracca, Viagrande). Ad aprire la manifestazione in qualità di main sponsor, YKK Italia, filiale italiana del Gruppo YKK - azienda leader mondiale per la produzione di accessori da chiusura - che presenta "PRIFA", la prima zip con nastro e catena stampate a getto d'inchiostro. Questa tecnica rende possibile la personalizzazione della zip attraverso la stampa di loghi, scritte, sfumature di colore, trame di tessuto e qualsiasi effetto serva per creare un accessorio innovativo e unico. A seguire i brand Luca Larenza, HurricaneB, Falconeri e Area 98 che saranno protagonisti con shooting fotografici. In particolare Area 98, azienda che si distingue nel mercato dell’eyewear, presenterà in passerella 15 occhiali frutto della seconda edizione del “Coco Song Award”, contest nato in collaborazione con Harim.

I Progetti finalisti sono: "Shadow" by Annalisa Micieli, "Sun-Mao" by Francesca Cannella, "Landscape" by Michela Randis, "Sumi-e" by Elisa sanfilippo, "Beizi" di Irene Sapienza. A chiudere la serata, la sfilata dei giovani designer dell'Accademia Euromediterranea: Elisa Caminiti, Flora Chiera, Corinne D'Antoni, Jolanda Faliti, Isabella Genovesi, Zelinda La Fico, Roberta L'Episcopo, Alessandro Marzo, Davide Mazzaglia, Michela Montandon, Anita Nicaso, Salvatore Pecora, Beatrice Reale, Naomi Restuccia. Ad essere premiati saranno Lucio Vanotti reduce dalla Settimana della moda milanese, considerato il "purista" della moda e Falconeri noto brand Italiano specializzato nella lavorazione del cachemire. Confermata la presenza di L'Oréal Professionnel che, con il coordinamento di Giovanni Ventura, curerà l'hair styling dell'intero calendario del Madeinmedi. Il make up, invece, sarà curato da Angelo Grasso. In mostra i gioielli realizzati dagli studenti dell'Accademia Euromediterranea di Catania: Valentina Carbone con la collezione "Therasia", Alberto Gozzo con “Sashimono”, Salvatore Forzisi con “Postcard Taormina”, Gaetano Parisi con "Rome 2019". In programma, il 7 giugno, presso Zō Centro Culture Contemporanee (Piazzale Asia, 6 - Catania) il casting per giovani modelli e modelle "Are you ready?". Giorno 8 giugno presso Viagrande Studios, l'evento conclusivo. "Il Madeinmedi sta diventando sempre più un confronto tra generazioni di creativi - dichiara Marco Aloisi, producer dell'evento - Le sinergie tra chi è in prima fila a consolidare la propria leadership e chi sta entrando nel campo del design, sono la vera forza dell’evento”.