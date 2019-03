'Molto rumore per nulla' al Teatro Stabile di Mascalucia

Appuntamento per venerdì 5 Aprile alle ore 21 al Teatro Stabile Mascalucia per lo spettacolo di beneficenza “Molto Rumore per Nulla” di William Shakespeare e con la regia di Giuseppe Bisicchia e Massimo Giustolisi. La compagnia Nuovo Teatro Stabile di Mascalucia vincitrice della 30esima edizione della Maschera d’oro, mette a disposizione dell’Associazione Gli Equilibristi hibm Onlus il proprio impegno e la propria bravura per una serata che sarà fatta di amore, risate.

Scopo della serata sarà quindi quello di raccogliere fondi per L’Associazione Gli Equilibristi hibm Onlus, unica associazione di riferimento in Italia per tutte le famiglie che si trovano ad affrontare una malattia muscolare genetica e rara come la Miopatia GNE, una battaglia da combattere senza cura ne trattamento. Ingresso Unico 10.00 €.