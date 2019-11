Martedì 5 novembre 2019 alle ore 17:30 nella libreria del Monastero dei Benedettini a partire dal libro “Comunità che innovano. Prospettive ed esperienze per territori inclusivi” di Tiziana Ciampolini, Franco Angeli Edizioni, si parlerà di innovazione sociale e di progettazione partecipata.

Possono le comunità locali insieme ad associazioni, organizzazioni ed imprese sviluppare programmi di intervento per ridurre l’impoverimento dei territori? La costruzione del benessere degli abitanti di un luogo può diventare azione collettiva? Nel nuovo volume della Ciampolini, esperta di processi di innovazione per la riduzione della povertà, a cercare la risposta sono l’autrice-curatrice insieme a studiosi e professionisti in un lavoro di ricerca-azione su strategie, metodologie e nuove pratiche.

Tra i contributi presenti nella pubblicazione anche quello di Anna Mignosa e Ciccio Mannino - Unict / Officine Culturali - con un intervento dal titolo “Valorizzare patrimoni culturali per generare capitale umano: comunità al lavoro nel Sud d’Italia”. Anna e Ciccio analizzano il lavoro di ricerca e progettazione che in questi anni Officine Culturali ha svolto sul patrimonio culturale con e per le comunità di riferimento affrontando, inoltre, due temi alla base dello studio che la nostra associazione svolge: l’educazione al patrimonio e l’inclusione sociale.

L’appuntamento, a cura di Officine Culturali in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Catania, con la presentazione del libro “Comunità che innovano. Prospettive ed esperienze per territori inclusivi”, è all’interno degli eventi dedicati al decimo anno di attività di Officine Culturali. Dopo i saluti istituzionali del Disum a discutere del volume insieme alla curatrice, Tiziana Ciampolini, ci saranno Anna Mignosa, Università degli Studi di Catania e Officine Culturali, e Francesco Mannino, Officine Culturali. Vi aspettiamo quindi martedì 5 novembre alle ore 17:30 presso la libreria del Monastero dei Benedettini.