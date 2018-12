'MonnaLizard Rino Gaetano Tribute' al MA Catania

Venerdì 7 dicembre al MA, il club di via Vela, Friday is Liberation settimo appuntamento di Friday, la super festa del venerdì a Catania. La formula è quella consolidata del live musicale in apertura di serata (questa settimana i ragusani Onorata Società che presentano il nuovo album “L’anima anima-le”) e dei dj set a rotazione che hanno fatto del “venerdì al MA” un vero marchio di fabbrica. Mezz’ora dopo la mezzanotte la festa si sposta nel club con djset, spettacoli e performance. Ed ecco che nella sala disco suoneranno i resident dj’s Mariagrazia Vinciguerra, Ugo Macaluso e Frea Gerbò, ospite alla voce AndreS.

In Birreria, a partire dalle 22.30, le selezioni saranno di Antonio Oliva e Fabrizio Serio. I palermitani MonnaLizard Rino Gaetano Tribute - Andrea Bellante voce, Francesco "Pippo" Ri-baudo chitarra e cori, Alessio Romeo tastiere e cori, Luca Giuffrida basso, Fabrizio Taormina batte-ria - portano in giro per la Sicilia un progetto dedicato alle canzoni, ai pensieri, all’umorismo taglien-te del grande Rino Gaetano.