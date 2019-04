Monte Altesina: il cuore del mondo arabo

Trekking dei colori sui monti Erei. Nell'827 gli arabi decisero che questo era il centro della Sicilia....e così fù fino al 1818. Basti questo per capire dove andrete in questa giornata di festa, se poi ci aggiungete una serie di tombe a grotticella scavate nell’ arenaria, i resti di un antico convento basiliano, un laghetto immerso nel verde, la possibilità di vedere i daini, l'esplosione dei colori primaverili. Il monte Altesina è così, di una bellezza prorompente che non è facile descrivere.

Il circuito, ad anello, copre una distanza totale di circa 9 Km, con un dislivello di circa 250 mt, su strade forestali, classificato con difficoltà “E” medio facile, adatto a tutti coloro che hanno un minimo di resistenza fisica e capacità di camminare su strade sterrate.

Trattasi di Riserva Orientata, quindi non sono ammessi animali. Abbigliamento a strati, adatto alla stagione, cappellino, scarpe da trekking, utili i bastoncini, felpa, K Way, pranzo a sacco, merenda o snack ed acqua per l'intero giorno ( >2 lt). Bisogna essere in buone condizioni di salute e non soffrire di patologie controindicate alla quota (1192 mt slm) ed al tipo di attività fisica proposta. Costo € 10,00 con guida Aigae ed assistenza. Appuntamento ore 9,00 posteggio esterno ipercoop Katanè a Gravina di Catania Indispensabile prenotarsi telefonicamente al numero 329 6214967 entro MARTEDI 23 aprile 2019. Ci si muove con mezzi propri. Ulteriori info sulla pagina Facebook Gite Sicilia

Gallery