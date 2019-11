Appuntamento per il 30 novembre 2019 quando, nella splendida cornice di via Montesano, si accenderanno le luci del “MONTESANO STREET STORE”, uno degli eventi natalizi più attesi di Catania. Gli espositori sono stati selezionati mettendo al primo posto il lavoro handmade e l’artigianato locale, assicurando così un’elevata qualità dei prodotti. Ormai parte della tradizione catanese lo storico mercatino di via Montesano vuole portare la magia di questo fantastico periodo nel Centro Storico della nostra città con luci e suoni per un’atmosfera davvero speciale.

Il Mercatino sarà attivo tutti i giorni dal 30 novembre al 28 dicembre dalle 10.00 alle 22.00. Oltre alle caratteristiche casette saranno presenti per tutta la durata del mercatino: - Area Kid - Musica Live - Artisti di strada - Calendario dell’avvento 3D - Uno scatto per il Natale - L’angolo degli artisti e tanto altro ancora (programma in lavorazione). Contatti: Maria Grazia Barbagallo 338 255 4374. E-mail: liberamente.presidente@gmail.com. L’evento su FB: https://www.facebook.com/events/542112933031928/.