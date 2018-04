'Morir di fama' al Piccolo Teatro

Compie 10 anni e li festeggia a Catania AL PICCOLO TEATRO DELLA CITTA' (V. Ciccaglione, 29) il 19 (ore21) e 20 (ore17:30) Maggio, per la stagione collaterale del Brancati - l’attesissimo monologo comico di e con Evelyn Famà, regia di Carlo Ferreri.

L’ affermata attrice, che in questi anni ha continuato a lavorare per Cinema, Tv e Teatro non è mai riuscita a mettere da parte il suo richiestissimo, travolgente cavallo di battaglia: “Morir di fama” i cui brani ha portato in scena oltre 200 volte, le sono valsi diversi premi tra cui il Festival Nazionale del Cabaret di Torino ed il Premio Hystrio ala vocazione, donandole l’affetto del pubblico (oltre 8000 spettatori) il favore della critica ed un fiume di aggettivi positivi. Tutto su www.morirdifama.it .I costumi e le scene sono di Simone Raimondo. Prenotazioni 3392912245 3459714318. Biglietto Int.15€ - rid. e gruppi +6 12€.