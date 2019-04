Mostra Fotografica "Acicastello: Terra dei Ciclopi"

5 | 6 | 7 Aprile 2019 Aci Castello (Catania). Mostra fotografica con ingresso gratuito per la valorizzazione del territorio organizzata da AIFE in collaborazione con Biblioteca Comuncale G. Verga - Pro Loco Acitrezza Acicastello. Fotografie esposte nei prestigiosi locali di VILLA FORTUNA, LUNGOMARE DEI CICLOPI, 139 ACITREZZA. AIFE Associazione Italiana Fotografi Emergenti è lieta di comunicare la scelta della Biblioteca Comuncale G. Verga - Pro Loco Acitrezza Acicastello per la realizzazione di una mostra fotografica finalizzata alla valorizzazione dei tesori visibili e nascosti di questo meraviglioso territorio.