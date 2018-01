Mostra 'Alla mia terra' di Maria Cristina Presti

Giorno 18 gennaio 2018 alle ore 9.30, in occasione dell’Open Day dell’Istituto San Michele di Acireale, sarà inaugurata la mostra di pittura della pittrice acese Maria Cristina Presti organizzata dalla nostra associazione. La mostra sarà visitabile dal 18 al 27 gennaio dalle ore 09.00 alle 12.00 e giorno 24 anche dalle 16.00 alle 19.00, presso la struttura dell’Istituto San Michele di Acireale in via Dafnica 156.