Sabato 27 gennaio 2018, a partire dalle ore 17.00 appuntamento in Via Messina con 'Mostra di artisti mai mostrati'. 'LA MOSTRA DEGLI ARTISTI MAI MOSTRATI' darà spazio a due artisti che esporranno le loro intime e giovani opere in compagnia di giovani apprendisti musicisti che delizieranno il tutto con delle affascinanti arpe, un violoncello ed una cantante.