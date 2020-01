Mostra/catalogo: Il Mondo in mano

Operaincerta Editore presenta il catalogo della mostra “Il Mondo in Mano” (Castello Ursino di Catania, 21 settembre 2019 – 6 gennaio 2020). La storia del legame tra la Sicilia e le carte da gioco è antico. Il catalogo della mostra “Il Mondo in Mano” indaga sei secoli di vicende che hanno visto come protagonisti giochi, giocatori, produttori e amministratori fiscali dell’Isola, senza trascurare curiosità e scoperte recenti.