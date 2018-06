Dopo la mostra "Art today", al Museo Emilio Greco di Catania l'Accademia Federiciana propone un'altra mostra collettiva finalizzata a focalizzare l'attenzione - per quanto concerne i linguaggi espressivi e le tecniche - sulla contaminazione di linguaggi espressivi diversi come la pittura, la grafica, la fotografia, la pittoscultura e l'arte digitale.

Fino al 17 giugno al Museo Emilio Greco di Catania è in corso la Mostra d'arte contemporanea "Contenutismi stilistici". Promossa dall'Accademia Federiciana per il VII "Festival siciliano della Cultura" e curata dal noto critico d'arte Fortunato Orazio Signorello, la mostra propone, costituendo una panoramica diversificata delle più varie tendenze, opere figurative, astratte, informali e concettuali eseguite da 44 artisti contemporanei: Innoccenza Alessi, Marlena Justyna Banbura, Cettina Cannella, Sebastiano Cantarella, Serena Capizzello, Eleonora Catania, Marisa Cacciola, Alberto Correnti, Rosaria Dattero (Roda), Anna Di Mauro, Guglielmo Donzella, Nelly D'Urso, Giuseppe Ferrato, Adriana Garozzo, Angela Giglio, Nicolò Grasso, Rossana Grasso, Domenico Guzzetta, Pinella Insabella, Giovanna Isaia, Anna Maria La Torre, Francesco Lotti, Eliana Manitta, Salvatore Milazzo, Ciro Mozzillo, Salvatore Musumeci, Celestina Pace, Ida Pace, Letizia Pace, Gaetano Puleo, Gabriella Puliatti, Silvano Raiti, Vittorio Ribaudo, Elio Ruffo, Loredana Ruffo, Graziella Russo, Antonella Serratore, Fortunato Orazio Signorello (è anche un apprezzato pittore figurativo), Giuseppe Spinoso, Rosa Maria Taffaro, Emma Traina Ghirardini, Pietro Alessandro Trovato, Luisa Turinese, Angela Maria Viscuso.

Per meglio valorizzare correnti ed espressioni stilistiche relative all’arte contemporanea di oggi, Signorello ha selezionato opere (soprattutto oli, acrilici, disegni, pastelli, tempere e tecniche miste) eseguite su vari supporti, con tecniche tradizionali e anche innovative, da artisti di più generazioni; mettendone in luce così, per meglio evidenziare l'aspetto linguistico della ricerca artistica contemporanea, la loro creatività e il loro talento.

Promossa con il patrocinio della Kritios Edizioni, la mostra - ben calibrata nell'ampia scelta delle opere e nell'allestimento - propone tecniche e approcci formali singolari ed eterogenei degli esecutori, ai quali è stata data la possibilità di esprimere appieno il proprio potenziale culturale e di sperimentazione. La mostra è visitabile da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 18.30, domenica dalle 9.00 alle 12.30. Ingresso libero.