Mostra fotografica 'Oxygen' di Rosario Patanè

Lo straordinario fascino delle stampe in bianco e nero realizzate da Rosario Patanè, un fotografo molto particolare che scatta ancora a pellicola con macchine di grande formato del 1910 e del 1930. Una serie di 10 stampe grandi realizzate in camera oscura dall'Autore, esprimono certamente la personalità unica e colma di fascino, descrivendo la natura in tutte le sue forme. La mostra inizierà sabato 31 marzo e si concluderà domenica 29 aprile presso l'Oxygen Art Gallery di Caltagirone.