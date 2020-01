Mostra fotografica 'Sotto il cielo di Agata'

La mostra fotografica di Fabrizio Villa dedicata alla sua città. Le immagini aeree di Catania realizzate dal fotogiornalista siciliano saranno esposte all’interno di una delle preziose sale della Badia di S.Agata. Un percorso culturale inserito all’interno del programma ufficiale della festa di Sant’Agata 2020 sarà l’occasione per ammirare, per la prima volta, una selezione delle fotografie che hanno fatto parte dell’audiovisivo omonimo proiettato sulla facciata di Palazzo dei Chierici in piazza Duomo il 28 gennaio 2017. Un’ispirazione nata dal cielo, quello sorvolato dal giornalista e fotografo, che in 15 scatti mostra da una prospettiva unica il meraviglioso paesaggio urbano catanese.