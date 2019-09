Mostra 'Horror Vacui et Amor pleni'

Barbara Giummo in Horror Vacui et Amor Pleni a cura di Mery Scalisi. 6 - 15 settembre 2019. Inaugurazione 6 settembre h. 21.00. Gammazita, Piazza Federico di Svevia, 92 CT. La mostra Horror vacui – Amor Pleni viene pensata per essere allestita presso Gammazita – Associazione culturale per la riappropriazione dei beni comuni e l’auto-organizzazione dal basso, a Catania. Un’area d'eccezione quella scelta: una piazza con annesso locale, che vede l’Associazione Gammazita al centro di un'impresa sociale e culturale volta a migliorare e riqualificare lo spazio urbano. Gammazita così non si presenta come un semplice locale dove ritrovarsi per scambiare due chiacchiere e bere qualcosa, bensì come un posto che vive con il cuore, con l’anima e con il cervello. Una piazza che dal pomeriggio fino a tarda sera viene vissuta da ragazzi e non solo, catanesi e non, e che regala un’area di freschezza, novità e cambiamento, pochi ingredienti ma che ben dosati e mescolati iniziano a produrre pasti succulenti per il futuro catanese. Horror vacui – Amor Pleni viene pensato allora come esperimento sociale: un allestimento en plein air, attorno e all’interno della piazza, che verrà vissuto dal passante di turno o da chi si vorrà fermare al locale per bere qualcosa e che vedrà le opere dell’artista dialogare con la piazza e col contesto culturale, una piazza piena di gente alle ore pomeridiane e serali e una piazza vuota quando tutti rientrano a casa.