Arte, inaugurata a Palazzo de Gaetani la mostra "Narrazioni - riflessi di San Berillo"

Il 2 marzo è stata inaugurata la mostra Narrazioni - riflessi di San Berillo, a Palazzo de Gaetani in via Pistone 59 a Catania. I lavori oggetto della mostra vogliono illustrare un processo di ascolto, ricerca, coinvolgimento e attivazione degli abitanti per promuovere la rigenerazione urbana del quartiere. Il tutto partendo da testimonianze, racconti e studi raccolti ed elaborati nei laboratori di video-documentazione e teatro sociale promossi dal progetto Trame di Quartiere.

L'esposizione comprende mappe del tempo, vecchie buste, fotografie, video e audio installazioni attraverso cui è possibile ascoltare e conoscere le testimonianze dirette degli abitanti. Questi preziosi materiali trovano oggi una cornice nello spazio espositivo di Palazzo De Gaetani, edificio recentemente ristrutturato da Trame di Quartiere, nel cuore di San Berillo, costituendo una premessa verso uno spazio di narrazione permanente in cui attraverso il racconto si rafforzano le relazioni tra abitanti, luoghi e pratiche di riqualificazione.

Alcune installazioni, oltre al loro scopo divulgativo, offrono al visitatore la possibilità di interagire personalmente, sono pertanto da considerarsi dei “work in progress” sempre aperti a nuove evoluzioni. Durante la serata di inaugurazione sono state proiettate anche le prime due puntate della nuova stagione di San Berillo Web Serie Doc, la web serie realizzata all'interno del laboratorio di video documentazione condotto dalla regista Maria Arena, le puntate saranno pubblicate su YouTube ogni venerdì.

La mostra è visitabile dal 2 marzo all'8 aprile, ogni sabato e domenica nei seguenti orari 10.00-13.00/16.30-19.30, e su prenotazione per gruppi e scuole ogni giorno scrivendo ad associazione@tramediquartiere.org o alla pagina facebook Trame di Quartiere (https://www.facebook.com/tramediquartiere/). Foto di Federica Castiglione e Francesco Lo Cicero.