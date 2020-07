Mostra Personale Nicolò Bruno

La Galleria MassimoLigreggi è lieta di presentare il giorno 17 Luglio la mostra personale di Nicolò Bruno dal titolo: MAESTRALE. "Siamo fatti di isole. Siamo fatti di isole, siamo isole nel mare della vita. Ecco perchè è così difficile comprendersi, anche quando, nei gesti affettuosi, colmi di intime dolcezze, le figure dipinte da Nicolò Bruno si sfiorano e si respirano l'un l'altro. Le sue pitture omo-erotiche sono delicate pagine scritte da un poeta viaggiatore che credo abbiano assorbito dall'esperienza di residenza, nella piccola isola di Sant'Antioco, il bagliore dei colori ovunque saturi di luce, assolati, assoluti. Alla vita contemplativa e alla ricerca solitaria, incoraggiata dai silenzi del lookdown, Nicolò ha accostato una forte azione territoriale sviluppando, per Fondazione MACC il progetto time-specific Residenza/Resistenza: una bandiera per resistere dedicata ai singoli, alla comunità calasettana, ai centri di produzione culturale. L'artista ha sventolato la bandiera energicamente, dalla sommità del museo, respirando, a pieni polmoni, quel maestrale di pietra e di mare che, sono sicuro, resterà per lui indimenticabile. In fondo Nicolò e il vento del nord si assomigliano: viaggiatori instancabili, vitali, scuotono le coscienze, restano nel cuore".