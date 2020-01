Notte dei musei, alla galleria d'arte moderna la mostra "AgatArte - Chiasmo"

AgatArte – Chiasmo, L'arte è dono", è il tema della mostra collettiva che sarà inaugurata sabato 25 gennaio alle ore 18 nella Galleria d'Arte moderna di Catania, l'ex monastero di Santa Chiara in via Castello Ursino 26, alla presenza del sindaco Salvo Pogliese e dell'assessore alla Cultura Barbara Mirabella. Interverranno Sara Pettinato, presidente di "Agata Donna per le Donne Onlus", associazione che si occupa di prevenzione, diagnosi e cura dei tumori al seno, e Daniela Arionte dell'associazione culturale Dietro Le Quinte, che hanno promosso la mostra di beneficenza. L'esposizione è a cura di Giacomo Fanale e sarà visitabile fino al 16 febbraio, con ingresso libero, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19. Apertura straordinaria domenica 2 febbraio in occasione della Notte dei Musei.