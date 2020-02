Mostra 'They' alla Galleria Massimoligreggi

Il 22 Febbraio 2020 alle h 19, la galleria Massimoligreggi è lieta di presentare la sua prima mostra collettiva intitolata they, loro. Il titolo è la parola chiave per capire e identificare al meglio una mostra, per questo è sempre il risultato di una lunga ricerca.

A tal proposito, il titolo scelto ha una duplice valenza: se da un lato indica e definisce gli undici artisti esposti, loro che hanno deciso di mostrare le proprie opere, dall’altro indica loro della Galleria, coloro che, esattamente ad un anno di distanza dall’apertura, presentano un’esibizione che è la sintesi del loro percorso nell’arte che ha uno sguardo verso il passato ma anche verso il futuro, vivendo il presente.

Gli artisti, di conseguenza, rappresentano un po' queste tre età, queste tre età che ricordano un po' la suddivisione stessa che ai tempi del Rinascimento faceva il Vasari. La “scuderia” dove “l’arte non ha età”, questa volta è formata da coloro che sono stati protagonisti della storia del passato della galleria come Renato Leotta, Tamás Kaznáse Hugo Canoilas, artisti che hanno rappresentato l’inizio, come Zaza Calzia, artisti che rappresentano la continuità e che hanno mantenuto alto il nome della galleria con le loro differenti culture, le loro differenti identità, ma vicini d’età, come Eelco Brand, Carmelo Nicotra e Elizabeth Moran, e artisti già ben affermati con un passato artistico come Pinuccio Sciola,Lalla Lussu e Ruben Montini e una nuova scommessa per il futuro il giovane artista Fabrice Bernasconi Borzì.

La Galleria vi invita a partecipare a questa mostra che ha anche un po' le sembianze di una bella ricorrenza da festeggiare insieme a chi li ha seguiti nel corso di questo lungo e fruttuoso anno.