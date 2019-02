Museo Diocesano di Caltagirone, Incontri d’autore: Sinestesie

Il 16 febbraio, alle ore 18.30, in programma un laboratorio d’incontri tra arti visive, estetica, cinema, letteratura, musica, attualità. La diffusione dei saperi a vari livelli ha assunto nei giorni nostri un carattere sempre più settoriale, rischiando di far venire meno quella “visione d’insieme” che sola può garantire l’esercizio di una proficua riflessione e di un sano spirito critico. Sulla base di queste considerazioni “Sinestesie” vuole essere un laboratorio di contaminazioni, un “melting pot” crossmediale che a partire dalla cornice museale e dalle arti visive, allarghi a più ampio raggio l’orizzonte della riflessione sui temi di volta in volta affrontati, spaziando tra l’estetica, il cinema, la letteratura, la musica, l’attualità.

Per Info e prenotazioni

e-mail: didattica@museodiocesanocaltagirone.it

cell.: FABIO 3917793320 | FEDERICA 3338411602

ADRIANO 3895028584‬ | ELISABETH 3285658519