Museo Diocesano di Caltagirone, mostra "Dialogo. Le Porte del Mediterraneo"

Dopo le esposizioni realizzate nelle diocesi di Agrigento e di Acireale, la mostra "Dialogo. Le Porte del Mediterraneo" dell’artista Lucia Stefanetti approda a Caltagirone sabato 14 dicembre alle ore 19:00 presso la Quadreria del Museo diocesano. La mostra si colloca come esperienza di ecumenismo in cui le tre religioni monoteiste si pongono come opportunità di approfondimento e riflessione, proponendo una possibile alternativa di dialogo affidata alle donne. All’inaugurazione sarà presente l’artista, autrice dell’opera.