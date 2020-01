Museo Diocesano di Caltagirone, Officine Emotive presenta "Game"

Il 17 gennaio, alle ore 18.30, presso il Museo Diocesano di Caltagirone, si terrà il nuovo incontro di Officine Emotive che trae ispirazione dal saggio “Game” di A. Baricco. Attraverso un movimento flessibile, tipico della mossa del “cavallo” nel gioco degli scacchi (tanto cara a G. Perec nel suo romanzo “La vita, istruzioni per l’uso”), si indagherà sul solco che divide la civiltà analogica e la civiltà digitale, ponendo l’accento sui vari elementi del sistema dell’arte.

Siamo dentro una rivoluzione epocale in cui tanti concetti cari all’uomo analogico diventano sempre più sfocati; occorre allineare la rivoluzione tecnologica a un nuovo stato mentale. Ci imbatteremo, quindi, nell’ontologia del reale, del virtuale e della realtà aumentata per capire come sarà il “museo” del futuro e i modi possibili della fruizione dell’arte.

Info e prenotazione e-mail: info@museodiocesanocaltagirone.it | mariolucatesta@gmail.com cell.: FABIO 3917793320 | MARIO LUCA 3338411602 FB: Officine Emotive | Museo Diocesano Caltagirone www.museodiocesanocaltagirone.it | www.officineemotive.wordpress.com