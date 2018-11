Museo Diocesano, mostra: “Kind. Collage Analogico”

Collages che parlano, carte che ospitano volti di bambini pronti ad affermare concetti intensi della vita sociale ma con la forza e la leggerezza dell’infanzia. Sono le opere del palermitano Demetrio Di Grado, classe ’76 e calatino di adozione, che comporranno la personale Kind dal 24 novembre al 6 Gennaio 2019 presso il Museo Diocesano di Caltagirone - Opening ore 18.

In Kind,- scrive il curatore Francesco Piazza nel testo che accompagna la mostra - il collage analogico di Di Grado compie un salto indietro nel tempo. Recupera il valore manuale e operoso dell'arte povera, per comporre immaginarie quinte sceniche di quel teatro che è la vita. Egli ferma il tempo e afferma il suo personale messaggio di denuncia. Coprendo gli occhi dei personaggi di questo tempo sospeso e trasformandoli in superfici su cui “scrivere", decide di consegnare ai bambini i pensieri più importanti. Tra il pop, il vintage e il concettuale, in mostra ci saranno più di 20 opere dell’artista che si è fatto strada nel panorama nazionale della street art.

Kind di Demetrio Di Grado a cura di Francesco Piazza

Museo Diocesano Piazza S. Francesco di Assisi, 9 Caltagirone

dal 24 novembre al 6 Gennaio 2019

Opening 24 novembre ’18 dalle ore 18 alle 22 - Ingresso libero.

Per tutto il mese di dicembre orario continuato dalle ore 10 alle 18 Contatti 0933.34186