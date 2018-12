Museo Emilio Greco, al via la mostra "In Buio Veritas"

Tredici disegni iperrealisti in bianco e nero, di medie e grandi dimensioni, daranno corpo sino al 23 dicembre, nelle sale del Museo Emilio Greco, alla mostra “In Buio Veritas” di Silvia Pagano. L'artista approda per la prima volta a Catania con una rassegna che mette a nudo il buio come metafora "dell'insondabile, del mistero, dell'abisso ignaro che avvolge il reale". La mostra, a cura di Nilla Zaira D’Urso, è stata inaugurata alla presenza del sindaco Salvo Pogliese con un evento che ha coniugato al disvelamento delle opere, tutte coperte da un telo nero, proiezioni video e una narrazione scenica di buio e voce affidata all'attore Eugenio Patané. Ed è proprio un’armonia di stili a caratterizzare l'intera rassegna: arte visiva, performance scenica e video. "Sono molto colpito - ha detto il sindaco Salvo Pogliese - dall'arte iperrealista di Silvia Pagano, un'autrice che ospitiamo con orgoglio nel Museo Emilio Greco con opere particolarmente suggestive, dal forte impatto, che lasciano intuire, come è nelle intenzioni dell'autrice, quanto il contrasto tra il buio e la luce nasconda ma allo stesso tempo sveli, e attraversi la realtà per restituire una visione nuova e diversa di ciò che sfugge agli occhi e alla vista". "Non deve far paura il buio – ha spiegato la curatrice Nilla Zaira D’Urso - poiché è un invito a sondare le ombre della conoscenza, a sfidare le nostre stesse percezioni per restituirci una verità più nitida, un'apparenza nuda”. Formatasi all'Istituto d'arte di Giarre e all'Accademia Euromediterranea, Silvia Pagano, classe 1987, ha orientato nel tempo le sue energie verso il genere artistico dell'Iperrealismo, basato sulla riproduzione di un soggetto fotografico attraverso lo studio attento e minuzioso di immagini e particolari della realtà quotidiana, resi con l'utilizzo di matite. Il percorso professionale annovera mostre personali all'ambasciata americana a Roma, a Palazzo Duchi S. Stefano di Taormina, premi e selezioni in competizioni nazionali e prestigiose esposizioni quali Biennale e SaturArte Genova, Arte Laguna Prize Arsenale Venezia, Premio Enegan Art Milano, Glo'Art Lanaken Belgio, Jubilaeum Exhibition Roma. La mostra “In Buio Veritas” è aperta al pubblico, gratuitamente, da lunedì a sabato dalle 9 alle 19, e domenica e festivi dalle 9 alle 13 (ultimo ingresso mezz'ora prima della chiusura).