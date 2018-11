Mystery Tour Catania - Ombre nella notte

Storie sospese in una dimensione altra, fra spazio e tempo, tra luce e tenebra. La città dell’Elefante ad ogni angolo nasconde vicende tenebrose abitate da personaggi misteriosi, che le conferiscono un’atmosfera magica e carica di fascino. Catania è pronta a svelarti i suoi segreti! Sei pronto a sfogliare il millenario libro della storia della città, soffermandoti sulle pagine meno conosciute e più temute? MYSTERY TOUR: OMBRE NELLA NOTTE. Domenica 25 Novembre Appuntamento in Piazza Duomo ore 18.00. Evento a cura dell’Associazione Etna ‘ngeniousa. Con la partecipazione straordinaria degli attori Barbara Gallo e del “misterioso” Tommaso Tosto e in collaborazione con Booking.com Cares. CONTRIBUTO € 15.00 (comprende la presenza degli attori e della guida, i ticket ed una sorpresa lungo il percorso). Prenotazione obbligatoria ai contatti • 338.1441760 / 333.9119648 • asso.etnangeniousa@gmail.com • mysterytourcatania@gmail.com.