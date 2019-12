Natale 2019 a Castiglione di Sicilia, il programma degli eventi

Il Natale in Uno dei Borghi più Belli d’Italia. Entra nel vivo il programma che vedrà diversi eventi in programma e che puntano anche a valorizzare alcuni dei principali siti monumentali, come il Castello e la Cuba bizantina. Al via intanto le tradizionali novene nei quartieri con musica itinerante, antica tradizione locale e che vede i quartieri impegnati anche ad allestire presepi artistici.

Il programma varato dall’Assessore al Turismo & Eventi Dania Papa, unitamente al sindaco Antonio Camarda, prevede 3 spettacoli al Castello di Ruggero di Lauria, luogo simbolo del caratteristico borgo medievale e cornice naturale per questa tipologia di manifestazioni : giovedì 26 dicembre ore 19.00 “Il tempo dei giullari” “Figli di Ciullo” (Racconti, Canti e Giullarate di Natale) di Giovanni Calcagno e Giuseppe Severini; sabato 4 gennaio ore 19.00 “In viaggio con il Piccolo Principe” (U Principuzzu Nicu) di e con Giovanni Calcagno; lunedì 6 gennaio ore 19.00 Gran Concerto della violinista e soprano Sarah Ricca. Sempre al Castello di Ruggero di Lauria nei giorni domenica 29 dicembre e domenica 5 gennaio, dalle ore 18 in poi, “Rievocazione Medievale e degustazione di dolci tipici e vin brulè con musiche ed atmosfere natalizie (a cura di SiciliAntica e Pro Loco). Da giorno 8 dicembre al 6 gennaio presso la Cuba Bizantina, monumento nazionale fin dagli inizi del 1900 esposizione ed allestimenti scenografici di presepi a cura di SiciliAntica e Pro Loco di Castiglione. Qui, nella Città del Vino, sempre al Castello, coinvolta pure l’Enoteca Regionale per la Sicilia Orientale che nei giorni 26 dicembre e a seguire nei giorni 4 – 6 gennaio ci saranno degustazioni di vini e prodotti tipici. Il borgo, tra l’Etna e l’Alcantara, più volte definito un “presepe naturale” diventa un grande villaggio natalizio, grazie alla filodiffusione per il centro storico, addobbi ed iniziative varie, nonché altre iniziative a cura di privati, associazioni, comitati.

Il programma

Giovedì 26 dicembre ore 19.00 Castello Ruggero di Lauria

- Spettacolo musicale “Il tempo dei giullari”:

“Figli di Ciullo” (Racconti, Canti e Giullarate di Natale)

di e con Giovanni Calcagno e Giuseppe Severini

- Degustazioni di vini e prodotti tipici

a cura dell’Enoteca Regionale per la Sicilia Orientale

Domenica 29 dicembre ore 18.00 - Castello Ruggero di Lauria

Rievocazione Medievale e degustazione di dolci tipici e vin brulè

Con musiche ed atmosfere natalizie (a cura di SiciliAntica e Pro Loco)

Sabato 4 gennaio ore 19.00 Castello Ruggero di Lauria

Spettacolo musicale “Il tempo dei giullari”:

“In viaggio con il Piccolo Principe” (U Principuzzu Nicu)

di e con Giovanni Calcagno.

Degustazioni di vini e prodotti tipici

a cura dell’Enoteca Regionale per la Sicilia Orientale

Domenica 5 gennaio ore 18 Castello Ruggero di Lauria

Rievocazione Medievale e degustazione di dolci tipici e vin brulè

con musiche ed atmosfere natalizie

Lunedì 6 gennaio ore 19.00 Castello Ruggero di Lauria

Gran Concerto della violinista e soprano Sarah Ricca

Premiazione presepi nei Quartieri

Degustazioni di vini e prodotti tipici

a cura dell’Enoteca Regionale per la Sicilia Orientale