Natale 2019 ad Aci Castello: gli eventi in programma

Tanti gli eventi in programma per le festività natalizie ad Aci Castello. Tre esposizioni visitabili fino al 6 gennaio 2020. Si tratta delle esposizioni di “Presepe Artistico” fruibili al pubblico presso il Bastioncello ad Acitrezza, la Scalinata Duca di Furnari a Ficarazzi e la sala Jean Calogero del Castello Normanno ad Aci Castello. Quest’ultima è a cura di Francesco Salanitri, vincitore assoluto nel 2016 del premio nazionale “Presepe Siculo d’Arte Meccanizzata”. L’artista quest’anno allestirà oltre che per Aci Castello, solo un altro presepe artistico quello della Presidenza della Regione Siciliana. Fino a giorno 24 dicembre al Castello Normanno i più piccoli potranno vivere le emozioni delle festività natalizie visitando il Castello di Babbo Natale.

Il programma fino al 6 gennaio 2020

Venerdì 20 Dicembre:

ACI CASTELLO

Castello Normanno: Il Castello di Babbo Natale

ore 16:30 – 21:00

(il mattino solo su prenotazione)

ACITREZZA Chiesa di San Giovanni:

Concerto di Natale – Bross Music

ore 19:30

Sabato 21 dicembre

ACI CASTELLO Castello Normanno:

Il Castello di Babbo Natale

ore 10:00 – 21:00

CANNIZZARO Chiesa Immacolata:

Concerto di Natale – Bross Music

ore 19:00

ACITREZZA Piazza Verga:

Artisti di strada, Il Conte Lampadino

ore 11:00

ACI CASTELLO Piazza Castello:

Esibizione zampognaro e tamburellista

ore 18:00 – 20:00

FICARAZZI

Concerto di fisarmonica

ore 19:30

Domenica 22 dicembre

ACI CASTELLO Castello Normanno:

Il Castello di Babbo Natale

ore 10:00 – 21:00

ACI CASTELLO Chiesa San Mauro:

Concerto di Natale – Bross Music

ore 19:00

FICARAZZI

Scalinata Duca di Furnari:

Aspettando Babbo Natale

ore 11:00

CANNIZZARO Chiesa Immacolata:

Artisti di strada, Il Circo Equilibrato

ore 11:00

FICARAZZI

Scalinata Duca di Furnari:

Artisti di strada, Mister Sardella

ore 11:00

Lunedì 23 dicembre

ACI CASTELLO Castello Normanno:

Il Castello di Babbo Natale

ore 16:30 – 21:00

(il mattino solo su prenotazione)

MARTEDÌ 24 DICEMBRE

ACI CASTELLO Castello Normanno:

Il Castello di Babbo Natale

ore 10:00 – 17:00

Domenica 5 gennaio

FICARAZZI Delegazione comunale:

Tombola

ore 18:00

Lunedì 6 gennaio

ACI CASTELLO Piazza Castello:

Re Magi al Castello

ore 17:00 – 21:00

CENTRI STORICI:

Arriva la Befana

ore 11:00

FESTA DI FINE ANNO presso Hotel Sheraton