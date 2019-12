C'è un intero Quartiere, a Catania, pronto ad illuminare, riscaldare e ravvivare le nostre festività natalizie con teatro, musica, circo, cortei storici, danze, zampognari, arti, libri, buon cibo e tanta solidarietà. Per la prima volta RISTORATORI e COMMERCIANTI, l'associazione culturale #Gammazita e gli ABITANTI hanno scelto di rimboccarsi le maniche, INSIEME, per regalare alla città il NATALE AL CASTELLO URSINO da giorno 8 di dicembre al 6 di gennaio, un intero mese di eventi gratuiti ed attività per grandi e piccini con lo scopo di vivere e riscoprire il cuore medioevale di Catania. La manifestazione “Natale al Castello Ursino” non ha alcuno scopo di lucro, è realizzata con il supporto tecnico del Comune di Catania, è promossa da Artù ristorante-carnezzeria, Il Borgo di Federico, Ristorante camelot, Al Cavaliere Roxy, Chiosco Castello Ursino Tinos, Tipico e Gammazita.

Per queste Festività, insieme, abbiamo scelto di portare calore, solidarietà e coesione sociale tra le persone. Oltre ad un Museo Civico Castello Ursino e il suo quartiere abbelliti con decorazioni e illuminati da una nuova luce, oltre ad un ricco cartellone di spettacoli ed eventi aperto a tutta la città, oltre a tante occasioni per stare insieme, durante tutta la manifestazione nell'area di Piazza Federico di Svevia saranno allestiti dei punti di raccolta di cappotti, maglioni e coperte per assicurare un po' di calore anche a chi è meno fortunato di noi e una casa non ce l'ha.

Vi invitiamo, per tanto, a donare quanto vi trovate in più durante questo mese di festa e a portarlo nei nostri punti di raccolta di quartiere. L'intera manifestazione si svolgerà su 3 AREE e per le strade che le circondano: Frontale Castello - Piazza Federico di Svevia, Laterale Castello - Piazza Federico di Svevia, Tendone riscaldato - Piazza dei Libri - Piazza Federico di Svevia.