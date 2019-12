Natale a 'La Vetere'

Domenica 8 dicembre in occasione della festa dell’Immacolata, la Chiesa Sant’Agata La Vetere sarà eccezionalmente aperta dalle 9 alle 14 per invitare tutti a festeggiare l’arrivo del Natale. Per l’occasione, la prima Cattedrale storica della città verrà addobbata con decorazioni natalizie e verrà offerta una fetta di pandoro o panettone, mentre i più piccoli avranno la possibilità di fare una foto ricordo con Babbo Natale. Ingresso libero.