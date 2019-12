Natale a Gravina, tutte le iniziative del weekend

Gravina accoglie la luce: la città dà ufficialmente il via alle Festività natalizie questo fine settimana con gli appuntamenti in calendario patrocinati dal Comune di Gravina di Catania guidato dal sindaco Massimiliano Giammusso. Si parte sabato 14 dicembre 2019 alle ore 16.00 con il “Villaggio di Babbo Natale”, iniziativa organizzata dall'Associazione volontari Gravina in loco che si terrà in viale Marconi e piazza Libertà: scenario di festa con musica dal vivo e intrattenimento per i più piccoli. Domenica 15 dicembrealle ore 19.30 l'appuntamento è con il “Gran concerto di Natale” presso la Chiesa Madre Sant'Antonio di Padova con la Corale Polifonica “Mater Domini” e l'Orchestra di archi e fiati “Carl Stamiz” dirette da Andrea Maugeri. La solennità dell'atmosfera natalizia sarà accompagnata da musiche e canti di Rossini, Brahms, Verdi, Bach, Tchaikovsky, Vivaldi, Purcell, Bellini, Handel, Adam.

"Anche quest'anno la città si prepara a vivere il Santo Natale nel segno della tradizione e della serenità spirituale – ha commentato il primo cittadino - da non perdere inoltre lo straordinario Presepe artigianale realizzato dagli scout del Masci nella Chiesa Madre Sant'Antonio di Padova, una bellissima iniziativa che ha coinvolto la Comunità Parrocchiale guidata da Padre Antonio Testaì. Desidero ringraziare tutte le realtà associative che rappresentano una straordinaria ricchezza culturale e artistica per la nostra comunità – ha concluso – un valore inestimabile fatto di passione e amore per la città che la nostra amministrazione continuerà a sostenere e promuovere". Dello stesso tenore le parole dell'assessore con delega al Turismo e allo Spettacolo Patrizia Costa che ha sottolineato come "la comunità gravinese si contraddistingue sempre per la qualità delle iniziative che ogni anno riescono ad attrarre numerosi visitatori anche dagli altri paesi dell'hinterland". Anche l'assessore alla Cultura Franco Licciardello ha espresso soddisfazione per le iniziative in calendario: «Le produzioni artistiche del nostro territorio rappresentano un'eccellenza – ha commentato – e anche le festività natalizie sono un'occasione per valorizzarne la dimensione culturale».